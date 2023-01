Darmian: «Rammarico ma non guardiamo indietro. Migliorare su tutto»

Darmian ha commentato lo scandaloso pareggio subito dall’Inter al 93′ dal Monza, dopo l’inaccettabile gol negato dall’arbitro Sacchi. Queste le sue parole a Inter TV, col suo gol che purtroppo non porta i tre punti.

DUE PUNTI SCIPPATI – Matteo Darmian commenta Monza-Inter: «C’è rammarico perché comunque stavamo vincendo la partita. Subire gol all’ultimo minuto non è mai bello, non siamo riusciti a portare a casa tre punti ma non possiamo guardare indietro: dobbiamo guardare avanti e lavorare per migliorare, perché ci sono sicuramente degli aspetti da migliorare. Su cosa? Penso un po’ sotto tutti i punti di vista, non c’è un’unica cosa su cui bisogna lavorare ma su tutto. È quello che faremo negli allenamenti, per poi andare in partita. Adesso martedì un’altra competizione, ci teniamo a far bene: l’anno scorso abbiamo vinto, ora vogliamo andare avanti. L’avversario è difficile ma teniamo a passare il turno».