Inzaghi: «Gol annullato senza motivo, dopo 5 anni di VAR! Tolta vittoria»

Inzaghi ha spiegato a Inter TV cos’è successo nel 2-2 contro il Monza, dove la sua squadra si è vista impedire di fare un gol pulitissimo per colpa dell’arbitro Sacchi.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi prova a dare un giudizio su Monza-Inter: «C’è grande delusione in tutti. Staff tecnico, società, giocatori. Sapevamo della difficoltà della partita, a due giorni e mezzo dal Napoli. Abbiamo fatto a parer mio una buona gara, sull’1-2 annullato un gol senza motivo a cinque anni dall’inserimento del VAR: un errore che ci ha tolto la vittoria. Abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento che non avrei fatto, perché stavamo disputando una gara di valore. Venivamo da una partita dispendiosa, ma penso al gol annullato e al palo di Lautaro Martinez: sull’1-3 la partita sarebbe stata chiusa. La Coppa Italia? Chiaramente stasera ci lecchiamo le ferite, che sono tante perché era una partita per noi importantissima. Ci faceva proseguire il nostro cammino, dopo le partite di Bergamo e col Napoli, però questo è il calcio. Bisogna andare avanti e cercare di ripartire nel migliore dei modi».