Darmian: «Inter, non dobbiamo risparmiarci! Stesso approccio»

Darmian cercherà di portare l’Inter alla quinta vittoria in altrettante giornate di Serie A oggi a Empoli. Il giocatore, in attesa di scendere in campo alle 12.30, si è fermato a parlare con Inter TV.

FILOTTO DA PROSEGUIRE – Matteo Darmian, che sarà titolare, presenta Empoli-Inter: «Saranno sicuramente determinati a far bene. Non sono partiti bene in campionato, sappiamo dell’importanza della partita e dobbiamo avere lo stesso approccio. Le energie? Non dobbiamo risparmiarci ma pensare a noi stessi e portare a casa i tre punti».