LIVE Frosinone-Inter Primavera 0-1: Kamate segna fortunosamente!

Frosinone-Inter è l’incontro valido per la quarta giornata del Campionato di Primavera 1 TIM: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I ragazzi di Cristian Chivu devono continuare la rincorsa al primato indiscusso del Milan, che ha già vinto il suo match. 3 punti fondamentali da guadagnare questa mattinata. Fischio d’inizio alle 10.30, si gioca al centro sportivo Ferentino.

LIVE FROSINONE-INTER PRIMAVERA 0-1

27′ Fallo difficile da interpretare. Di Maggio dà una spallata al difensore del Frosinone che cade nonostante la fisicità maggiore. Il centrocampista dell’Inter poteva trovarsi a tu per tu con Avella.

23′ Calcio d’angolo battuto da Berenbruch, colpo di testa alto di Stante dentro l’area piccola. Chance sprecata dai nerazzurri.

22′ Ancora rischio per il Frosinone in impostazione. Spinacce ruba palla e ci prova dal limite di controbalzo. Palla di poco a lato di Avella.

20′ Macej salva un gol sulla linea a Kamate! Tiro di sinistro di piatto del francese, che però va troppo molle sul cross perfetto di Motta.

18′ Meszargs crossa e Raimondi si sporca i guanti per la prima volta in questa mattinata. Portiere attento sul primo palo.

Il difensore del Frosinone in area piccola rinvia la palla addosso a Kamate che fortunosamente deposita alle spalle di Avella colpendola con il petto senza la sua volontà.

13′ GOOOOOOL DELL’INTER! 1-0 CONTRO IL FROSINONE, SEGNA KAMATE.

12′ L’Inter domina il possesso, non perde mai palla, ma è lenta nella costruzione e non crea nessun pericolo agli avversari chiusi nella propria metà campo.

8′ Annullato il gol di Di Maggio. Fuorigioco sulla fascia di Motta che si era fatto trovare molto bene alle spalle del terzino del Frosinone.

7′ In fase di costruzione l’Inter gioca a 3 in difesa: Aidoo, Stante e Matjaz con Motta che sale come esterno aggiunto.

3′ Primo tiro dell’Inter. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Kamate prova una conclusione da fuori area ma la palla va alta.

10.30 Comincia la partita!

10.28 Frosinone e Inter sono in campo al centro per darsi la mano prima dell’inizio della partita. Tutto è pronto per il fischio dell’arbitro.

10.19 Il Frosinone ha ancora 0 punti in classifica, deve vincere assolutamente la prima partita della stagione. L’Inter invece è ancora imbattuta, può mettere pressione al Milan capolista tornando a due punti di distanza in classifica.

10.05 Manca pochissimo all’inizio della partita di Primavera 1 tra Frosinone e Inter: al centro sportivo Ferentino i nerazzurri cercheranno di tornare a due punti di distanza dal Milan capolista. A seguire le formazioni ufficiali del match:

Frosinone (4-2-3-1): Avella, Severino, Macej, Lusuardi, Giunashvili; Cisse, Ferizaj; Boccia, Meszargs, Dixon; Voncina. A disposizione: Lagonigro, Romano, Stefanelli, Milazzo, Totti, Molignano, Cichero, Paura, Aromatico, Amerighi, Antoci. Coach: Gregucci Angelo Adamo

Inter (4-3-3): Raimondi, Aidoo, Matjaz, Stante, Motta; Berenbruch, Bovo, Di Maggio; Kamate, Spinacce, Quieto. A disposizione: Calligaris, Cocchi, Sarr, Guercio, Vedovati, Maye, Ricordi, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri. Coach: Cristian Chivu

