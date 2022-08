Correa: «Vengo dall’anno più sfortunato, voglio dimostrare! Lukaku bene»

Correa ha segnato il gol del definitivo 3-0 in Inter-Spezia. L’attaccante argentino ha parlato anche a Thomas Villa per Rai Sport nella zona mista del Meazza.

SUBENTRO E GOL – Joaquin Correa è felice per il primo gol stagionale, quello del 3-0 in Inter-Spezia: «Siamo stati padroni del campo, abbiamo fatto una bella gara. Abbiamo approcciato bene nel primo tempo e portato a casa i tre punti. Il gol? Importante per me. Per un attaccante è sempre importante fare gol, poi non è la cosa principale che è aiutare la squadra. Quanta voglia ho di dimostrare il mio valore? Sicuramente tanto. L’anno scorso ho avuto l’anno più sfortunato della mia carriera, adesso voglio aiutare e dare il massimo per vincere. Romelu Lukaku? È un grandissimo giocatore, che ha già giocato con tanti miei compagni. Si è adattato molto bene, siamo tutti contenti di lui e vogliamo far bene per aiutare la squadra».