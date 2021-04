Conte si è presentato a Inter TV per commentare il pareggio per 1-1 di Napoli. Queste le sue dichiarazioni a seguito della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte dà un giudizio su Napoli-Inter: «Gare del genere sono molto importanti, anche perché abbiamo affrontato una squadra che era praticamente con tutti gli effettivi. Sapete il mio pensiero sul Napoli: la considero, a livello di rosa, una delle più forti ed era tra le candidate per vincere lo scudetto. Il fatto di pareggiare la partita, anche perché siamo stati sfortunati sul gol concesso, mi rende contento per la reazione e per quello che abbiamo fatto. Siamo venuti qua per vincere la partita, abbiamo creato tante occasioni. Non siamo stati fortunatissimi, ma bisogna essere soddisfatti: in questi scontri diretti se non li puoi vincere comunque non li devi perdere. Siamo stati bravi, alla fine, a gestirla nella giusta maniera».

REAZIONE DI SQUADRA – Conte parla di come si è andati oltre gli episodi: «Questa, secondo me, è la cosa che mi dà più soddisfazione. Alla fine della gara un pareggio, comunque contro il Napoli, dà soddisfazione proprio perché stiamo dimostrando solidità mentale, non solo calcistica. Io penso che, per vincere, avere solidità mentale sia importante: la testa deve stare sul pezzo, qualsiasi situazione possa accadere positiva o negativa. Devi essere conscio dei tuoi mezzi, penso che i ragazzi abbiano fatto bene».

MENO DODICI – Conte parla di cosa manca per raggiungere l’obiettivo: «La prima cosa che ho detto, dal momento in cui siamo passati in testa, è che non dipendiamo da nessuno. Dipendiamo da noi stessi, c’è poco da dire o da sperare negli altri. Questo l’ho detto da quando siamo andati in testa alla classifica, i ragazzi hanno percepito. Abbiamo comunque accelerato, stiamo guardando a noi stessi: penso sia importante, guardiamo a noi e non agli altri. Cerchiamo di avere sempre il pedale sull’acceleratore».