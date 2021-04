Conte ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Inter-Sassuolo 2-1. Ecco le risposte date dal tecnico ai giornalisti presenti al Meazza, dopo il recupero della ventottesima giornata di Serie A.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Sassuolo.

Traguardo vicino?

Penso che la migliore risposta sia stata quella dell’altra volta, dopo Bologna. Noi siamo tra le pretendenti allo scudetto, sicuramente quella che vede l’obiettivo più vicino rispetto alle altre. Però l’esperienza mi ha insegnato che bisogna mantenere la concentrazione e il focus sull’obiettivo, significa che mancano sedici punti per l’aritmetica. Sono tanti, dobbiamo essere bravi fin dalla prossima partita contro il Cagliari a cercare di ottenere altri tre punti, sapendo che sarà un’altra partita difficilissima. Sappiamo benissimo che la pressione inizia a essere alta, che il risultato per noi inizia a essere importantissimo, in maniera superiore ad altre squadre che sono senza obiettivi e hanno il pallone meno pesante.

Quanto Conte è soddisfatto dei cambi di formazione? C’erano alcuni giocatori in nuovi ruoli.

Tanto, assolutamente. Penso a Darmian, che è un ragazzo che si è inserito benissimo: lo metti sull’esterno, a destra a sinistra o centrale ma è una garanzia. Come lui tutti gli altri: penso che chi è entrato dalla panchina ha dato un suo contributo. Abbiamo rivisto Sensi con gamba, Vecino non negli ultimi minuti ma per giocare uno step di partita importante. Sanchez è un giocatore che sicuramente oggi sono un po’ in difficoltà, meriterebbe di giocare perché sta bene. Però, vedendo chiaramente Lukaku e Lautaro Martinez cosa stanno facendo, c’è da mordere il freno. Però c’è da fargli i complimenti: sta dando un apporto incredibile a questa squadra, sia quando gioca titolare sia quando subentra. Sono contento di Gagliardini e Young: sono tutti quanti coinvolti e partecipi, con la giusta voglia e umiltà per raggiungere un obiettivo che per noi sarebbe straordinario.