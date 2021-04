Inter-Sassuolo 2-1, decide la coppia Lukaku-Lautaro Martinez: ora è +11

Termina Inter-Sassuolo, sfida valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Lukaku e Lautaro Martinez firmano un’altra vittoria importantissima nella corsa per lo Scudetto.

SECONDO TEMPO – Dopo la prima frazione di gioco terminata sul punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Inter-Sassuolo. Al rientro dagli spogliatoi sono ancora gli ospiti a tenere in mano il pallino del gioco, senza tuttavia mai rendersi eccessivamente pericolosi, salvo un tiro di Obiang al 56′ che trova però pronto Handanovic alla parata. Al 59′ primo cambio per Antonio Conte che si affida a Stefano Sensi, fuori Christian Eriksen. Al 67′ sale ancora in cattedra la premiata coppia Lukaku–Lautaro Martinez: de Vrij stoppa Raspadori nell’area nerazzurra, palla per il belga che serve l’argentino, per il quale è un gioco da ragazzi trovare l’angolino basso alla sinistra di Consigli firmando così il 2-0. Subito dopo il gol, al 70′, altro cambio a centrocampo per Antonio Conte che regala minuti a Matías Vecino, fuori Roberto Gagliardini. Al 75′ doppio cambio per Roberto De Zerbi: dentro Kyriakopoulos e Haraslin, fuori Rogerio e Toljan. Tocca invece ad Alexis Sanchez, al 77′, prendere il posto di Lautaro Martinez. All’85’ rientrano in gioco i neroverdi: errore di Hakimi che perde palla in area, sugli sviluppi Traoré trova un fantastico tiro a giro con cui insacca il pallone alle spalle di un incolpevole Handanovic. Al 90′ azione travolgente di Lukaku sulla destra che trova Sanchez in mezzo tutto solo, il cileno prova a sorprendere Consigli con un pallonetto da fuori area, mandando alto il pallone del 3-1. Nel finale altra grandissima occasione in contropiede, ma questa volta è Hakimi a sbagliare la giocata per Sanchez tutto solo davanti a Consigli. Dopo quattro minuti di recupero, termina Inter-Sassuolo: la premiata coppia Lukaku-Lautaro Martinez regala altri tre punti fondamentali e adesso i punti di distanza sul Milan secondo diventano 11.

INTER 2 – 1 SASSUOLO

MARCATORI: Lukaku (I) al 10′, Lautaro Martinez (I) al 67′, Traoré (S) all’85’

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 36 Darmian; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 2 Marlon, 6 Rogerio; 14 Obiang, 8 Maxime Lopez; 23 H. Traoré, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori (C).

A disposizione: 56 Pegolo, 63 Turati; 4 Magnanelli, 13 Peluso, 24 Artioli, 26 Karamoko, 27 Haraslin, 30 Oddei, 35 Piccinini, 72 Saccani, 77 Kyriakopoulos.

Allenatore: R. De Zerbi

Note: ; Ammoniti: Consigli (S) al 7′, Barella (I) al 17′, Boga (S) al 23′, Young (I) al 60′; Sostituzioni: Sensi per Eriksen (I) al 59′, Vecino per Gagliardini (I) al 70′, Kyriakopoulos per Rogerio (S) al 75′, Haraslin per Toljan (S) al 75′, Sanchez per Lautaro Martinez (I) al 77′, Oddei per Boga (S) all’80’; Recupero: / (PT), 4′ (ST)