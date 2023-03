Conceicao: «Vogliamo i quarti! Inter piena di campioni, Inzaghi bravo»

Sergio Conceiçaõ, allenatore del Porto, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida con l’Inter. Di seguito le parole del tecnico dei lusitani

IMPORTANTE – Queste le parole di Sergio Conceiçaõ: «Partita molto importante. Vogliamo fare una bella partita ed un bel risultato per passare ai quarti. Una partita difficile per entrambe le squadre, equilibrata penso. L’ho detto prima della partita a San Siro che l’Inter ha una rosa piena di grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni, giocatori che non possono dare il loro contributo domani. Ma la squadra che scenderà in campo sarà forte. Ambiente? Giocare in casa di fronte ai nostri tifosi è sempre bello. Difficile per le altre squadre, come lo è stato per noi a San Siro di fronte ad una squadra forte».

ANALISI – Conceiçaõ analizza il momento dell’Inter, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia: «Tutte le partite sono diverse. Sicuramente contro lo Spezia non entrerà dentro la testa dei giocatori e dello staff tecnico. Inzaghi ha esperienza, lavora bene. A me non piace quando gli allenatori vengono discussi, criticati. E il nostro lavoro, ma lui ha dimostrato di essere un buon allenatore: lo ha dimostrato alla Lazio. Certo i risultati nel passato recente non sono dei migliori, ma l’Inter è una squadra forte con un buon allenatore. Ritorno in Italia? Non lo so. Io la amo, ho passato dei begli anni a Roma, Parma e Milano. Anni bellissimi, se devo andare via dal Portogallo per vivere l’Italia è un paese in cui andrei. Ma sto bene a Porto, la cosa più importante è la partita di domani, non pensare al futuro».