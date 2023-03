Porto-Inter, Inzaghi punta su Lautaro Martinez! Attesa Skriniar – Sky

Porto ed Inter si sfideranno domani sera alle 21. Simone Inzaghi, in attacco si affiderà ancora una volta a Lautaro Martinez. Attesa per Skriniar. Le ultime da Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24

LE SCELTE – Porto-Inter andrà in scena domani alle 21. Andrea Paventi, fornisce le ultime sulle condizioni di Skriniar e sulle possibili scelte in attacco del tecnico: «Gosens mancherà, leggero risentimento. Tornerà dopo la sosta direttamente. Si capirà dal walk-around della squadra le condizioni di Skriniar, per capire se ci sono chance di vederlo da titolare o dalla panchina. Lautaro Martinez ci sarà, vedremo chi sceglierà Inzaghi fra Dzeko e Lukaku».