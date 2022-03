Castrovilli al 45′: «Inter-Fiorentina, contenti di questo primo tempo»

Castrovilli è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Fiorentina, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Castrovilli dopo il primo tempo di Inter-Fiorentina, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A. «Ci aveva chiesto coraggio Italiano in questi giorni in vista di questa partita? Sì, l’abbiamo preparata proprio così. Ci ha detto di pressarli alti. L’abbiamo preparata tutta la settimana. Dobbiamo essere solo un po’ più concreti sotto porta, ma siamo contenti di questo primo tempo».