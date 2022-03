Inter-Fiorentina 0-0 al 45′: tutto fermo, ma gol annullato a Lautaro Martinez

Termina il primo tempo di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui, con le reti ancora inviolate e un gol annullato a Lautaro Martinez.

GOL ANNULLATO – Un primo tempo che parte con più Fiorentina che Inter, tuttavia senza particolari occasioni pericolose create grazie a una difesa nerazzurra (Handanovic compreso) particolarmente attenta. La prima vera palla gol sui piedi dei nerazzurri arriva al 36′, quando Dzeko viene liberato davanti a Terracciano, ma il portiere viola è bravo a uscire in tempo per chiudere lo specchio al bosniaco. Al 40′ ulteriore occasione per la squadra di casa: Dumfries prova il tiro che viene deviato, Lautaro Martinez si avventa sul pallone e lo scaraventa in porta, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco dell’argentino.

INTER 0 – 0 FIORENTINA

MARCATORI: //

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi (C); 10 Castrovilli, 18 Torreira, 32 Duncan; 22 Nico Gonzalez, 19 Piatek, 8 Saponara.

A disposizione: 25 Rosati, 69 Dragowski; 2 Martinez Quarta, 7 Callejon, 9 Arthur Cabral, 11 Ikoné, 14 Maleh, 17 Terzic, 29 Odriozola, 33 Sottil, 55 Nastasic, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano