Brozovic e de Vrij, niente Inter-Fiorentina ma la presenza non manca

Brozovic e de Vrij non sono presenti in distinta per Inter-Fiorentina (vedi formazioni). Tuttavia, entrambi gli infortunati sono al Meazza per la partita della trentesima giornata di Serie A.

VICINI AI COMPAGNI – Ci sono anche Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij a supportare la squadra per Inter-Fiorentina. I due giocatori hanno dovuto alzare bandiera bianca, dopo i problemi fisici accusati undici giorni fa a Liverpool in Champions League. Per loro se ne riparlerà dopo la sosta, contro la Juventus fra due settimane. Intanto entrambi sono presenti, praticamente a bordocampo vicino alle panchine, in vista dell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Per Brozovic c’è da attendere ancora l’ufficialità dell’esclusione dai convocati della Croazia, già arrivata per il compagno.