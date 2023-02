Calhanoglu: «So quanto vale la maglia, la prossima andremo in guerra»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria della sua Inter contro il Porto. Questa la sua opinione.

VITTORIA – Hakan Calhanoglu ha parlato così di Inter-Porto ai microfoni di Sky Sport: «Sì, lo sappiamo che oggi dovevamo soffrire, in Champions League ci sono avversari di qualità e forti come il Porto. È stata grande emozione giocare con i nostri tifosi, abbiamo avuto tante occasioni e menomale che abbiamo fatto gol. Sono contento per Romelu che ha bisogno di fiducia. il miglior Lukaku lo sanno tutti che è molto importante per la squadra, la sua forza aiuta sempre. Non dimentichiamo che abbiamo la partita lì che sarà più difficile. Noi andremo lì come in guerra. Io faccio quello che mi chiede il mister, regista o mezzala do il massimo perché so quanto vale la maglia e la rispetto dal primo giorno. Dobbiamo lavorare e migliorare. Le discussioni in campo sono normali. Tutti vogliono vincere. abbiamo già chiuso, hanno esperienza e ci hanno riso negli spogliatoi Onana e Dzeko»