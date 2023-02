Onana: «Molto felice per il risultato! Lite con Dzeko? Vi spiego»

André Onana ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Porto, match conclusosi con la vittoria dei nerazzurri per 1-0.

Queste le parole di Onana: «Sono molto felice per questo risultato. Era una partita importante per noi, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Doppia-parata? Erano parate importanti in quel momento della partita, Romelu ha fatto un gol importantissimo, sono contento per lui e per la vittoria. Aveva bisogno di un gol in questo momento difficile. Dzeko? Sono cose legate alla tensione della partita, visioni diverse. Tutto serve per migliorare il gruppo e migliorare la squadra. Sono giocatori di grande esperienza, ognuno ha diritto di dire quello che pensa. Credo che bisogna lasciarsi tutto alle spalle, io sono portiere e devo fare il mio lavoro. Abbiamo giocato bene».