Bastoni: «Noi col dente avvelenato, che voglia! Rinnovo? Prima di me altri»

Alessandro Bastoni si è espresso su Sport Mediaset dopo Milan-Inter. Il difensore si è espresso sulla grande vittoria e poi ha fatto una considerazione sul rinnovo

MERITATA − Bastoni sulla vittoria e risponde sul contratto: «Ci tenevamo a vincere, avevamo il dente avvelenato dei loro festeggiamenti. Ce li siamo segnati tutti e abbiamo ottenuto la rivincita questa sera. Oggi non era giornata per loro, avevamo tanta voglia di vincere e lo abbiamo dimostrato. Questa partita può essere fondamentale dal punto di vista emotivo, spinta che ci serverà in campionato e in Champions League. Rinnovo? Manca un anno e mezzo, ci sono altri rinnovi prima del mio. Quando arriverà il mio turno ci sederemo e vedremo cosa si può fare».