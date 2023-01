Dzeko dà una lezione al Milan: «Noi festeggiamo rispettando l’avversario»

Edin Dzeko torna a parlare ai microfoni di Sportmediaset, questa volta togliendosi giusto qualche sassolino dalla scarpa con una lezione di gran classe al Milan, battuto 0-3 questa sera in Supercoppa Italiana.

CHE LEZIONE – Professionista vero ed esemplare Edin Dzeko, anche questa sera decisivo in Milan-Inter 0-3. L’attaccante bosniaco è stato protagonista dentro e fuori il campo non solo con il gol realizzato (e Man of The Match della partita), ma ha dato anche una lezione ai rossoneri: «Quando si vince bisogna anche festeggiare, però bisogna anche rispettare l’avversario. Noi lo abbiamo fatto in maniera giusta. Una vittoria che sicuramente ci dà più fiducia ed energia. Quando vinci in Supercoppa Italiana vinci un trofeo e un derby, siamo stati grandiosi. Festeggiamo ancora un po’, poi prossimo obiettivo Empoli».