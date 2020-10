Bastoni attende Inter-Milan: “Arrivare a giocare un derby è un sogno”

Per Bastoni è stato un venerdì piuttosto movimentato: gli è arrivata la risposta del tampone, per fortuna negativo (vedi articolo). Il difensore, ora guarito dal Coronavirus, ha preso parte a un evento per FIFA 21, dove ha giocato (virtualmente) il derby Inter-Milan contro Theo Hernandez.

IL RECUPERATO – Per Alessandro Bastoni la notizia migliore è la negatività al Coronavirus. Difficile che possa farcela per il derby Inter-Milan di domani, viste le tempistiche ridotte, però intanto la notizia è che non sia più positivo. Nel frattempo il difensore ha parlato della stracittadina mentre la giocava tramite FIFA 21, contro Theo Hernandez: «L’umore delle persone dipende molto da questa partita. Sicuramente arrivare a giocarne uno è un sogno per me che si realizza. A San Siro i tifosi sono molto importanti, ti danno quello stimolo in più».