Bastoni negativo al tampone! Torna in tempo per...

Bastoni negativo al tampone! Torna in tempo per Inter-Milan?

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni è guarito dal Coronavirus! Il difensore annuncia, a meno di ventiquattro ore dal derby Inter-Milan, di essere negativo al tampone effettuato oggi (vedi articolo). Difficile però che possa entrare in distinta nella stracittadina in programma domani alle ore 18.

NEGATIVO! – Alessandro Bastoni ha superato il contagio da Coronavirus, dieci giorni dopo la positività emersa con l’Italia Under-21. È lo stesso difensore classe ’99 ad annunciarlo attraverso una storia sul suo account ufficiale Instagram: “Tampone negativo!”, il messaggio appena pubblicato. Considerato, però, che non ha potuto fare nemmeno un allenamento con i compagni il suo utilizzo per Inter-Milan di domani resta molto improbabile. Questo anche perché, per poter tornare a disposizione, servono i controlli d’idoneità che potrà fare solo domani. Ma, intanto, che Bastoni sia guarito è già un’ottima notizia.