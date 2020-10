Zanetti: “Derby Inter-Milan, i minimi dettagli fanno differenza. Pronostici…”

Javier Zanetti

Zanetti ha partecipato a un evento del videogame FIFA 21, dove Bastoni e Theo Hernandez si sono “sfidati” alla vigilia del derby Inter-Milan. Il vice president nerazzurro, nel corso della partita virtuale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul valore della stracittadina.

IL PRIMATISTA – Javier Zanetti è il giocatore dell’Inter che ha disputato più derby col Milan: quarantasette. Lo storico capitano nerazzurro, nello spiegare il valore del match durante un evento di FIFA 21, segnala: «Sono sempre partite molto combattute, equilibrate, dove i minimi dettagli fanno la differenza. La gente aspetta tutta la settimana questa partita: è molto sentita. Credo che quando si arriva allo stadio vedere quel palcoscenico, in uno stadio come San Siro, è spettacolare. Il derby è sempre una partita complicata per i pronostici».