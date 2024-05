Ballardini: «Con l’Inter una grande impresa. Evento straordinario»

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha analizzato su Sky Sport la grande vittoria del Sassuolo al Mapei Stadium contro l’Inter.

MIRACOLO – Davide Ballardini rimane focalizzato: «Certo che è un’impresa, battere l’Inter per noi è un evento straordinario. Visto anche il momento. La squadra, tutti, a partire dagli attaccanti, è stata generosa e attenta. Possiamo essere più bravi con la palla, avere più personalità e gestire meglio. Sono i più bravi di tutti, i campioni, il Sassuolo dev’essere questo e ha giocato da squadra. Il modulo conta il giusto, attaccano con tanti giocatori e tu devi difendere in tanti, coprire zone più di altre. Ci dev’essere disponibilità da tutti e lo spirito giusto. Abbiamo la fortuna di avere uomini seri, che ci tengono tanto e fai leva su questo e sulle loro qualità. Abbiamo qualità fisiche e tecniche, la società ci aiuta e ci sostiene. Questi sono gli ingredienti per fare bene, si è visto stasera. Abbiamo dato un segnale forte nonostante le bruttissime partite con Fiorentina e Lecce. Laurientè in Francia giocava da secondo attaccante, ha giocato sempre qui da esterno ma per le qualità che ha e la disponibilità è un giocatore che dà fastidio se viene incontro o va in profondità. Fai fatica a marcare uno così».ù

Ballardini e le qualità del Sassuolo

RICORDI – Ballardini ha continuato: «La mia cavalcata prima fu fatta insieme al padre di Di Marzio. Un momento che mi piace ricordare. Ho conosciuto lui e sono contento di averlo fatto. Il Sassuolo ha un po’ quelle caratteristiche lì. Un gruppo con giocatori molto seri, che ci tengono molto. Come successo a Palermo abbiamo qualità, non sono abituati a lottare così. Il Sassuolo ha cambiato tanti giocatori, in una rosa abbiamo tanti giovani di grande prospettiva e le difficoltà sono tante. Le difficoltà pesano un po’ più del dovuto. Devi fare queste partite qui. Non so cosa può succedere, facendo queste prestazioni e cercando di mettere più personalità ci si può salvare. Dobbiamo condizionare di più gli avversari, abbiamo concesso poco nonostante siano campioni d’Italia. Se siamo più bravi concediamo ancora meno. Le premesse ci sono per fare bene»