Andreazzoli: «Non riesco a capire cosa fa Valeri al Var. Ricci? Arancione»

Aurelio Andreazzoli, durante la conferenza stampa post Empoli-Inter, è stato polemico nei confronti del Var e di Valeri. Mentre sul rosso a Ricci, ha una sua opinione

Come giudica l’episodio D’Ambrosio-Bajrami.

Gli ho detto a Chiffi ma Valeri cosa faceva al Var o era distratto o non riesco a capire. Clamoroso l’episodio, lascia stare il risultato però me la voglio giocare alla pari.

Sul rosso di Ricci.

Mi ha tirato fuori Samuele Ricci a due metri da me, ho accettato la decisione. Per me poteva essere anche arancione, ha tirato fuori il rosso decide lui, ha visto lui. Io non parlo del rosso. Però il Var non mi va bene, è una situazione chiara e la cosa non mi garba, punto.