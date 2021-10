Piccinini: «Rigore Empoli? Torniamo a Inter-Juventus: serve chiarezza!»

Empoli-Inter sta facendo discutere per un presunto rigore non concesso ai toscani (vedi moviola). Piccinini negli studi di Sky Calcio Club ne approfitta per tornare a Inter-Juventus e al discusso episodio che ha permesso ai bianconeri di non perdere a San Siro.

CHIAREZZA – Empoli-Inter ha scatenato nuove polemiche arbitrali per un presunto rigore non concesso ai toscani. Sandro Piccinini chiede uniformità di giudizio: «Il rigore chiesto da Nedim Bajrami? Il contatto c’è ma l’arbitro non lo avrà considerato tale da fischiare un calcio di rigore. Allora torniamo a Inter-Juventus: l’uniformità del giudizio. Ecco perché serve chiarezza. Detto questo, è un discorso generale che andrebbe allargato anche all’Europa perché vedo criteri diversi. La caduta del giocatore dell’Empoli è ritardata».