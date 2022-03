Alisson: «Inter grandissima squadra, hanno lasciato la vita in campo!»

Alisson ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Liverpool-Inter, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

COMPLIMENTI AGLI AVVERSARI – Alisson ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine di Liverpool-Inter: «L’Inter dobbiamo riconoscere che ha una grandissima squadra, ha i suoi valori e i calciatori stasera devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto in campo. Hanno lasciato la vita sul campo e hanno cercato la qualificazione. Noi non siamo contenti per la sconfitta però dobbiamo essere contenti per la qualificazione, è stata una partita difficile per noi e lo sapevamo. Dobbiamo fare meglio nei prossimi confronti».