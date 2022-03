FOTO – Calhanoglu dopo Liverpool-Inter: «Orgoglioso di questa squadra!»

Calhanoglu è partito titolare nella vittoria dell’Inter contro il Liverpool (vedi articolo). Il centrocampista, sui propri social, guarda con orgoglio alla prestazione nonostante l’eliminazione dei nerazzurri.

FIERO – Hakan Calhanoglu ha lottato insieme a tutti i suoi compagni per provare a ribaltare la sconfitta dell’andata, ma nonostante il gol di Lautaro Martinez non c’è stato nulla da fare, soprattutto dopo l’espulsione di Alexis Sanchez. Nonostante l’eliminazione, il centrocampista turco applaude l’Inter di Simone Inzaghi per il coraggio mostrato contro il Liverpool: “Orgoglioso di questa squadra”. Una grande prestazione contro una delle assolute favorite della Champions League. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu