Brozovic fuori nel finale di Liverpool-Inter: l’entità del suo infortunio

Marcelo Brozovic ha lasciato il campo nei minuti finali di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche

DIAGNOSI − Marcelo Brozovic, uscito dopo 75 minuti di Liverpool-Inter, si tratta di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate meglio a partire dalla giornata di domani. Rimane in dubbio ovviamente la sua presenza in vista di Torino-Inter, in programma domenica sera. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore per capirne di più sulle condizioni del giocatore.