Acerbi: «Inter, trenta tiri! Oggi punto di partenza e base di grande squadra»

Acerbi festeggia per come l’Inter ha battuto la Cremonese nell’anticipo della prima di ritorno in Serie A. Nell’intervista con Inter TV, il giocatore ha dato le sue sensazioni dallo Zini.

TRE PUNTI CHE VALGONO – Francesco Acerbi è contento dopo Cremonese-Inter: «Noi trenta tiri loro il gol della domenica. Pareggiare sarebbe stato una beffa, ma vittoria meritata: oggi dovevamo vincere, qui non è stato mai facile per nessuno. Noi siamo l’Inter e dobbiamo metterci in testa che dobbiamo vincere contro chiunque. Poi le partite non sono matematica, ma è l’atteggiamento che fa la differenza per vincere le partite e i campionati. Oggi c’è stato, dev’essere un punto di partenza e la base per una grande squadra. Gestione del giallo? Sì, al primo tempo ho sbagliato perché volevo darla al portiere e mi è rimasta lì. A trentacinque anni, anche se ammonito, devo essere sempre attento a come entrare e cosa fare. L’attenzione è la principale dote di un difensore, poi le altre vengono dopo. Dopo l’ammonizione ho fatto il mio e cercato di aiutare i compagni da ammonito: se sei concentrato è difficile prendere la seconda ammonizione».