Okereke: «Fallo di Acerbi era da rosso! Io da solo verso la porta»

David Okereke dopo Cremonese-Inter terminata sul punteggio di 1-2, intervistato su DAZN ha parlato del fallo di Francesco Acerbi a centrocampo. A detta sua era cartellino rosso e non giallo.

CARTELLINO ROSSO – David Okereke dopo Cremonese-Inter 1-2, ha parlato così: «Era cartellino rosso perché il difensore era dall’altra parte e io andavo dritto in porta. Gol straordinario? Non sono soddisfatto perché non ha portato neanche un punto e ho perso tanti palloni, perché ho perso tanti palloni. Questo episodio poteva cambiare qualcosa alla partita. Provo sempre a tirare a giro in allenamento, questa volta è andata bene».