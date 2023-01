Ballardini: «Contro l’Inter fatta buona partita, ci è mancato coraggio»

Davide Ballardini si è definito soddisfatto dalla sua Cremonese dopo la sfida di questa sera persa per 1-2 contro l’Inter. Intervistato da Sky Sport nel postpartita, il tecnico dei grigiorossi ha analizzato ciò che è mancato alla squadra per riuscire a portare a casa dei punti

BUONA PARTITA – Davide Ballardini non ha particolari recriminazioni per la prestazione della sua Cremonese, nonostante la sconfitta per 1-2 contro l’Inter. Il tecnico dei grigiorossi ha commentato così la prestazione: «Il nostro compito è di fare grandi partite ogni volta, perché altrimenti facciamo fatica a fare i punti. A me la squadra è piaciuta, possiamo però essere più coraggiosi. In fase difensiva dobbiamo essere più bravi per condizionare di più gli avversari. Detto questo, per me abbiamo fatto una buona partita con i tifosi che hanno applaudito i giocatori».