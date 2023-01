Condò: «Io non deluso dall’Inter, vinto Supercoppa e eliminato Barcellona»

Paolo Condò ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Cremonese e il caso Milan Skriniar nel post-partita in collegamento con Sky Sport.

CASO – Paolo Condò ha parlato così dell’Inter nel post-partita di quest’oggi in collegamento con Sky Sport: «Milan Skriniar lo terrei a gennaio, c’è tanto da giocarsi nei prossimi mesi. La partita con il Porto è fondamentale e lo slovacco deve giocare. In generale l’Inter ha sei punti in meno rispetto all’anno scorso. Io sono perbenista sull’Inter, perchè comunque quest’anno ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan, anche se vale di meno rispetto agli altri trofei. Ha eliminato il Barcellona in Champions League, noi dimentichiamo questa cosa ma si è trattata di una vera e propria impresa. Rimane poi l’unica squadra ad aver battuto il Napoli, assieme al Liverpool in una gara inutile. I picchi sono notevoli nelle gare secche».