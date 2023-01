Ballardini: «Inter una settimana di allenamento e arrabbiata! All’altezza»

Ballardini ha parlato al termine di Cremonese-Inter, anticipo della ventesima giornata di Serie A andato in scena alle ore 18 allo stadio “Giovanni Zini”. Di seguito le dichiarazioni affidate a DAZN

ARRABBIATI – Davide Ballardini parla così al termine di Cremonese-Inter: «C’è una buona prestazione della Cremonese, dall’altra parte c’è l’Inter che è una grande squadra con grandi giocatori. Lautaro Martinez è un Campione del Mondo. Ci teniamo una buona prestazione, da qui in avanti dovremo fare meglio perché la nostra situazione lo richiede. Per me abbiamo una buona squadra, siamo competitivi. Una cosa che credo sia necessaria è quella di giocare con i tre centrocampisti. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che ha fatto quasi una settimana di allenamento, contro queste squadre hai qualche chance se le trovi dopo una partita dispendiosa o dopo una lunga trasferta. Oggi erano motivatissimi e arrabbiatissimi, erano davvero forti e noi siamo stati all’altezza. Okereke? Oltre al gol ha fatto una buona partita. Per noi è necessaria fare la prestazione perché è quella che porta risultati. Io sono certo che questi ragazzi vogliono fare meglio, meritano di avere una classifica migliore. La certezza è questa, che abbiamo una squadra e dei ragazzi che vogliono fare meglio di quanto fatto finora».