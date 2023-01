Di Marzio: «Inter, ecco perché non ceduto Skriniar in estate. Promessa…»

Resta caldo il tema Milan Skriniar in casa Inter, così come l’ormai quasi ufficialità del suo passaggio al PSG a scadenza di contratto. Negli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha spiegato il motivo per cui i nerazzurri non lo hanno ceduto la scorsa estate

PROMESSA INFRANTA – Gianluca Di Marzio prova a spiegare i motivi che hanno portato l’Inter a rinunciare all’offerta del PSG per Milan Skriniar la scorsa estate. Solo un’opinione, che sembra però rispecchiare il modo in cui tutta la situazione si è evoluta. Portando, ora, lo slovacco a lasciare la squadra a scadenza di contratto. Queste le parole del giornalista: «Secondo me l’Inter non ha accettato l’offerta lo scorso anno perché pensavano che il giocatore avrebbe rinnovato il contratto. C’era la volontà di farlo e probabilmente anche una promessa. Poi evidentemente il PSG è arrivato con il carico ed è andata com’è andata».