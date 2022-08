Inter-Villarreal 2-4, il tabellino della quinta partita amichevole

Inter-Villarreal è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-4: questo il tabellino della quinta partita amichevole giocata nella stagione 2022-2023.

DIFESA PESSIMA – L’Inter chiude il suo precampionato con una certezza: in difesa qualcosa non va. Sono dieci i gol subiti in cinque amichevoli, troppi, e stasera molte responsabilità non solo dei singoli ma anche di reparto. Il vantaggio è un po’ fortunoso, di Alfonso Pedraza, ma dopo il pari di Romelu Lukaku a sbagliare è Kristjan Asllani permettendo a Francis Coquelin di portare avanti al riposo il Villarreal (sei vittorie e due pareggi nelle sue amichevoli). Nella ripresa Pedraza fa doppietta su dormita della difesa e soprattutto di Samir Handanovic, accorcia il subentrato Danilo D’Ambrosio ma non basta. A nove minuti e mezzo dal 90′ il classe 2001 Nicolas Jackson si inserisce nelle larghe maglie della difesa interista e firma il poker. Di seguito il tabellino di Inter-Villarreal.

INTER-VILLARREAL 2-4 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (63′ D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni (54′ Dimarco); Dumfries (62′ Bellanova), Barella (69′ Gagliardini), Asllani, Calhanoglu (54′ Mkhitaryan), Gosens (54′ Dimarco); Lukaku (69′ Dzeko), Lautaro Martinez (68′ Correa).

In panchina: Cordaz, Onana, Zanotti, Fontanarosa, Casadei.

Allenatore: Simone Inzaghi

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol (71′ Mandi), Pau Torres (71′ Cuenca), Pedraza (62′ Estupinan); Pino (61′ Chukwueze), Capoue, Parejo, Coquelin (62′ Morales); Baena (79’ Morlanes), Jackson.

In panchina: Reina, Cassaro.

Allenatore: Unai Emery

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini (Di Monte – Colarossi; Camplone).

Gol: 29′, 48′ Pedraza, 36′ Lukaku (I), 43′ Coquelin, 66′ D’Ambrosio (I), 81’ Jackson

Ammoniti: Calhanoglu, D’Ambrosio (I), Jackson (V)

Recupero: 0′ PT, 5’ ST