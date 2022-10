Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi ‘copia’ formazione in Champions League? – SM

Per Inter-Viktoria Plzen Inzaghi sembra intenzionato, a differenza di quanto fatto sinora in stagione, a copiare una formazione iniziale già vista in questa stagione. Ecco gli aggiornamenti di Sport Mediaset in vista del match di Champions League.

UNICO DUBBIO – A poco più di tre ore dal calcio d’inizio di Inter-Viktoria Plzen c’è solo una maglia ancora in ballottaggio. È il difensore centrale, come raccontato nel corso del pomeriggio (vedi articolo). Secondo Sport Mediaset rimane in leggero vantaggio Stefan de Vrij su Francesco Acerbi, per completare la difesa con Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Dovesse esere scelto l’olandese Simone Inzaghi confermerebbe la stessa formazione iniziale vista nell’ultima partita di Champions League, quella di Barcellona. Sicura la coppia d’attacco formata da Edin Dzeko, che rileva Joaquin Correa rispetto a Firenze, e Lautaro Martinez. Romelu Lukaku torna ma dalla panchina. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Viktoria Plzen, secondo Sport Mediaset: Onana; Skriniar, de Vrij (Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.