Iliev memorabile poker: quattro gol, Inter Primavera qualificata ai play-off!

L’Inter Primavera dilaga col Viktoria Plzen nel segno di un solo giocatore: Iliev. A Sesto San Giovanni il bulgaro, già autore di due gol nel corso del primo tempo (vedi articolo), mette a segno un complessivo poker nel 4-2 in UEFA Youth League che vale i play-off con un turno d’anticipo.

INTER-VIKTORIA PLZEN PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – L’Inter Primavera trova la sua seconda vittoria consecutiva, nonché la seconda in UEFA Youth League. Al 54′ riaprono i cechi in maniera casuale, con una punizione da sinistra su cui Alessandro Fontanarosa colpisce con la coscia e segna un involontario autogol. Subito dopo colpo di testa di Tommaso Guercio parato dal portiere. Brivido al 63′, quando proprio Guercio devia di petto un sinistro di Pavel Hasek e quasi infila la sua porta anche lui. A togliere i rischi ci pensa ancora Nikola Iliev, che un minuto dopo di testa da due passi sul secondo palo corregge in rete una deviazione al volo acrobatica di Lorenzo Pelamatti. Si accende a sprazzi Valentin Carboni, quando lo fa è però pericoloso come al 74′ quando con un sinistro dal limite chiama alla gran parata Viktor Baier. Il classe 2005, al 77′, serve Samuel Grygar che lancia ancora Iliev, il quale si invola sul centro-destra e segna il poker. Proprio Iliev aveva dato anche la prima vittoria in campionato, con la Fiorentina domenica. A cinque minuti dal 90′ altro gol ceco, di Alao Dabani a deviare nell’area piccola un tiro-cross di Milan Kruta. Quest’ultimo viene espulso all’88’ per un fallaccio su Mattia Zanotti. L’Inter Primavera è così già qualificata ai play-off di UEFA Youth League da seconda, perché il Barcellona in contemporanea ha battuto 3-2 il Bayern Monaco.

INTER-VIKTORIA PLZEN (UEFA YOUTH LEAGUE) 4-2. Gol: 23′, 34′, 64′, 77′ Iliev (I), 54′ aut. Fontanarosa, 85′ Dabani