Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi cambia la retroguardia: una novità – Sky

Inter-Viktoria Plzen prenderà il via alle ore 18.45. I nerazzurri vanno verso una riconferma della formazione che ha battuto la Fiorentina, ma con una difesa che cambia. Ne ha parlato Barzaghi in collegamento con Sky Sport 24.



CAMBIO NELLA RETROGUARDIA − Manca sempre meno a Inter-Viktoria Plzen e iniziano ad arrivare novità sul possibile undici titolare dei nerazzurri. Novità riportate dal giornalista Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport 24. Queste le sue parole: «In difesa Francesco Acerbi in pole position su Stefan de Vrij. Ad affiancare il numero 15 ci sarà sicuramente la conferma di Milan Skriniar e la probabile riproposizione di Alessandro Bastoni dal primo minuto, con André Onana a difesa dei pali. Sulle fasce dovrebbero invece partire tra i titolari Denzel Dumfries e Federico Dimarco. A centrocampo confermato il trio che ha ben figurato nelle ultime uscite formato da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. A comporre invece la coppia d’attacco ci saranno l’insostituibile Lautaro Martinez e il bosniaco Edin Dzeko, favorito su Joaquin Correa. Romelu Lukaku partirà sicuramente dalla panchina, il che è comunque una buona notizia. L’assenza del belga si è infatti fatta sentire in questo inizio di stagione, e ora l’Inter potrà finalmente usufruire del calciatore che è stato il fiore all’occhiello del suo mercato».