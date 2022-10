Inter-Viktoria Plzen, Bilek senza Kliment mantiene la formazione 4-2-3-1

Inter-Viktoria Plzen si giocherà alle 18.45. A poco meno di quattro ore dal calcio d’inizio la formazione dei cechi si preannuncia con un 4-2-3-1, col tecnico ospite Bilek che non dovrebbe variare il modulo.

LE SCELTE – Per Inter-Viktoria Plzen sono usciti dei divertenti meme da parte dei tifosi del Barcellona, che chiedono un super difensivo 5-4-1 per permettere ai cechi di portare a casa almeno un punto. Non sembrano invece esserci novità all’orizzonte per Michal Bilek, che conferma il 4-2-3-1 classico. Tre le assenze, la più pesante quella di Jan Kliment uscito sabato al 30′ per infortunio dopo aver segnato nel 3-1 al Banik Ostrava. Come lui non sono partiti per Milano Jan Kopic e Jan Sykora, che però non sono certo novità dell’ultimo momento. Il centravanti, come all’andata, lo farà Tomas Chory. Rispetto all’ultima di Champions League, persa 2-4 col Bayern Monaco, torna titolare Ludek Pernica al centro della difesa (ha parlato ieri) con capitan Lukas Hejda.

SICUREZZE DI FORMAZIONE – Il Viktoria Plzen ha zero punti dopo quattro partite nel Gruppo B, ha subito sedici gol. Undici di questi li ha incassati il portiere Jindrich Stanek, che ha saltato la trasferta di Monaco di Baviera (5-0). Come terzini ci saranno Lukas Havel a sinistra e Vaclav Jemelka a destra. A centrocampo i due davanti alla difesa sono Lukas Kalvach e Pavel Bucha, quest’ultimo espulso nello 0-2 dell’andata col VAR per un fallaccio su Nicolò Barella. Alto a destra va Libor Holik, che in teoria sarebbe un terzino, a sinistra Jhon Mosquera che assieme a Kliment è il secondo miglior marcatore stagionale della formazione ceca (sette gol, meglio solo Chory con otto). Ad agire da trequartista, un’altra conferma rispetto alla partita della seconda giornata, Adam Vlkanova. Questa la probabile formazione di Bilek per Inter-Viktoria Plzen: Stanek; Jemelka, Hejda, Pernica, Havel; Bucha, Kalvah; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory.