Pernica: «Inter, vogliamo osare e segnare gol! Lukaku? Vorrei affrontarlo»

Ludek Pernica, difensore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. Avvisa i nerazzurri con una considerazione su Lukaku

Che sensazioni hai per la gara di domani a San Siro: l’Inter si giocherà la qualificazione, col Barcellona interessato. Come scendere in campo?

Sono a San Siro per la prima volta, è uno stadio bellissimo. Domani vogliamo osare di più dall’inizio della partita e segnare un gol. Abbiamo ancora due partite in Champions League. Vorremo lottare per i migliori risultati possibili. Ho notato le reazioni dei tifosi del Barcellona, ma giochiamo per il Viktoria. Di certo non ci soffermeremo su questo. Siamo contro l’élite europea. Per noi è un grande sogno e un obiettivo fare almeno un punto nelle ultime due partite. Faremo di tutto per riuscirci.

Che puoi dirci sul calendario impegnativo, è un problema?

Ci piace giocare ogni tre giorni, quindi non è difficile per noi prepararci. La Champions League è ovviamente ad un livello più alto, ma per me personalmente non è un problema. Credo fermamente che siamo molto ben preparati per la fine della parte autunnale della stagione. Giocheremo anche tre volte di seguito in casa, dove sappiamo di essere molto forti.

Che ne pensi di Lukaku?

Non sappiamo se partirà dal primo minuto, ma sappiamo che tipo di attaccante è. È un giocatore molto forte con un eccellente mancino e lavora tanto sul corpo. Sarebbe un confronto interessante.