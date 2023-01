Inter-Verona, la Serie A non attende: c’è un aggancio da dover fare

Inter-Verona si gioca alle ore 20.45. Al Meazza anticipo dove la squadra di Inzaghi è chiamata a rimettersi in corsa, dopo lo scippo di sette giorni fa a Monza, cercando di ridare un senso alla classifica.

PODIO DA PRENDERE – Inter-Verona sarà la quarta partita della diciottesima giornata di Serie A, turno che ieri ha già detto tanto. L’umiliante 5-1 del Napoli alla Juventus (vedi articolo) dà una certezza: se la squadra di Simone Inzaghi vince stasera aggancia quantomeno i bianconeri, a prescindere dal risultato del Milan a Lecce. I due punti tolti a Monza a causa dell’arbitro Juan Luca Sacchi fanno ancora male, ma il campionato non è ancora arrivato al giro di boa e bisogna anche andare oltre certe situazioni. La brutta prestazione in Coppa Italia col Parma, pur con la qualificazione, va lasciata a martedì sera e deve essere un episodio isolato. Anche perché il Verona nel 2023 ha iniziato a fare punti come mai prima.

LE SOLITE DEFEZIONI – Ancora una volta l’Inter deve rinunciare a Romelu Lukaku, non convocato per la partita col Verona. L’attaccante proverà a recuperare per la Supercoppa Italiana di mercoledì, ennesimo stop di una stagione finora da incubo. Come lui fuori Marcelo Brozovic, mentre Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno recuperato. La sensazione però è che alla fine giocherà di nuovo Roberto Gagliardini, non certo il preferito dei tifosi. In attacco scontati Edin Dzeko e Lautaro Martinez, perché insistere su questo Joaquin Correa sarebbe controproducente. Nel Verona Marco Zaffaroni (quattro punti e imbattuto in due partite) ha perso Simone Verdi ma ritrova Kevin Lasagna (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Verona: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).