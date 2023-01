Juventus umiliata al Maradona dal Napoli! Spalletti punisce Allegri

Termina 5-1 la sfida allo Stadio “Maradona” tra Napoli e Juventus, un risultato clamoroso oltre che umiliante per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Bianconeri costretti ad arrendersi al gioco di Luciano Spalletti. Decisiva soprattutto la doppietta di Victor Osimhen.

SCONTRO DIRETTO – Napoli scatenato questa sera al Maradona, sono ben cinque le reti che hanno letteralmente distrutto la Juventus di Massimiliano Allegri sotto tutti i punti di vista. Soprattutto in difesa, dove nelle ultime otto gare i bianconero non avevano subito neanche un gol. Gli azzurri sbloccano la partita dopo quattordici minuti, con la prima rete della partita di Victor Osimhen che sulla parata di Szczesny dopo il tiro di Kvaratskhelia, di testa spiazza il portiere portando in vantaggio la sua squadra. Proprio il georgiano al 39′ trova il raddoppio su assist del nigeriano che sfrutta un erroraccio difensivo di Bremer (uno dei tanti). Quasi al termine del primo tempo la grande giocata di Angel Di Maria che scambia con Milik e calcia cn il sinistro accorciando le distanze. Nel secondo tempo, però, il Napoli ribadisce le gerarchie e dagli sviluppi di un calcio d’angolo Rrahmani calcia con il destro realizzando il 3-1. La Juventus si arrende definitivamente al 65′, quando arriva anche la doppietta personale di Osimhen di testa, sfruttando l’assist di Kvaratskhelia. Al 72′ chiude definitivamente i conti Elmas che con una finta confonde Danilo e con il sinistro realizza addirittura il quinto gol della serata. Con questa super-vittoria i partenopei allungano in classifica portandosi a +10 da Juventus e Milan (quest’ultimi però devono ancora giocare, così come l’Inter).