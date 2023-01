Inter-Verona, Zaffaroni con certezze in difesa e una formazione ‘muscolare’

Inter-Verona si giocherà domani alle 20.45. Zaffaroni, che ha parlato poche ore fa in conferenza stampa (vedi articolo), perde Verdi ma ha ormai definito la sua difesa e può basarsi su una formazione di fisico.

DIFESA CONFERMATA – Per Inter-Verona è molto probabile che Marco Zaffaroni schieri lo stesso terzetto difensivo per la terza partita su tre. Da quando è arrivato, ossia dalla ripresa della Serie A, l’allenatore ha sempre messo dietro Federico Ceccherini, Pawel Dawidowicz e Isak Hien. Così sarà, salvo stravolgimenti, anche domani sera. L’escluso, rispetto alla prima parte di stagione, è Koray Gunter che peraltro si era spesso fatto notare per errori abbastanza evidenti. Il Verona è la peggior difesa del campionato assieme alla Sampdoria, trenta reti al passivo, ma Lorenzo Montipò ha preso un solo gol nelle due giornate del 2023 e nel 2-0 contro la Cremonese ha tenuto la porta inviolata per la prima volta dopo otto mesi (anche lì alla vigilia dell’Inter).

FASCIA FORTE – Nel Verona lunedì ha fatto doppietta Darko Lazovic (vedi highlights), che partirà più avanzato nel 3-4-2-1 sulla linea dell’altro trequartista (probabile Yayah Kallon ma ha recuperato Kevin Lasagna). Questo perché in fascia va Josh Doig, scozzese classe 2002 fra le poche note liete dell’Hellas e autore di una partita strepitosa quattro giorni fa. Quest’ultimo va largo a sinistra, con Fabio Depaoli a destra perché l’ex Marco Davide Faraoni è sempre fuori. Presumibile che Zaffaroni confermi il centrocampo “muscolare”, con Ibrahim Sulemana e Adrien Tameze favoriti su Ivan Ilic e Miguel Veloso. Come centravanti Milan Djuric, a segno col Torino il 4 gennaio avviando la mini-serie positiva, ha ormai superato Thomas Henry nelle gerarchie. Quest’ultimo può già partire subito, così come Simone Verdi domani fuori per infortunio. Questa la probabile formazione di Zaffaroni per Inter-Verona: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.