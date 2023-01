Il Verona di Zaffaroni ha una nuova compattezza e un Lazovic ispirato

Il Verona sta vivendo una stagione molto difficile, per redimento e risultati. Nelle ultime due partite però con Zaffaroni in panchina è arrivata una crescita.

TATTICA – Marco Zaffaroni ha approfittato della sosta Mondiale per riportare il Verona agli insegnamenti di Juric e Tudor. La squadra gioca con un 3-4-2-1 di stampo gasperiniano, con un gioco diretto che trova il suo sbocco più importante sulle fasce, anche grazie ai diversi centravanti fisici in rosa. Più che ricamare il possesso (penultimi in Serie A col 42,8%) la squadra preferisce il contropiede per sfruttare gli spazi.

STATISTICHE – Il Verona è penultimo in campionato con 9 punti, di cui però 4 proprio con Zaffaroni in panchina. In trasferta non ha mai vinto, ed è il secondo peggior attacco con 5 reti sui 15 totali (terzo peggior bottino generale in A). Inoltre i 30 gol subiti valgono la peggior difesa della Serie A. L’ultima vittoria con la Cremonese però ha visto il loro primo clean sheet della stagione. I 48 gialli valgono il secondo posto nella classifica delle ammonizioni. I 19 cross a partita invece sono in terzo valore del campionato.

DETTAGLI – Lorenzo Montipò è il secondo giocatore per rendimento del Verona secondo i rating di WhoScored: quinto della squadra per passaggi medi, primo per lanci lunghi, terzo in tutta la Serie A per parate. Josh Doig è la sorpresa della stagione. Il classe 2002 si è imposto subito come titolare a sinistra e ha messo insieme 2 gol e 2 assist (primo della squadra in entrambe le voci). Ivan Ilic a centrocampo è il regista della squadra e risorsa fondamentale di qualità: primo per passaggi medi, primo per cross, primo per passaggi chiave. Darko Lazovic è l’uomo di esperienza, il giocatore a cui aggrapparsi. Da esterno a tutta fascia è stato spostato nel tridente offensivo del Verona, dimostrando capacità di muoversi senza palla unita alla consueta qualità: secondo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, secondo per cross, anche lui 2 gol e 2 assist.