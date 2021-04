Inter-Verona: riappare Sensi? Conte ci pensa e vuole risposte precise

Antonio Conte potrebbe rilanciare dal primo minuto Stefano Sensi, in Inter-Verona, dopo due panchine consecutive. L’ex Sassuolo è in ballottaggio con Christian Eriksen per una maglia da titolare

NUOVA OCCASIONE – Il gol in nazionale e gli ottimi spezzoni contro Cagliari e Sassuolo hanno lasciato tutti con l’acquolina in bocca. Dopo un mese di risposte positive, tra club e Italia, Stefano Sensi sembra tornato parzialmente nel dimenticatoio. Dopo due panchine consecutive, Antonio Conte potrebbe rilanciarlo dal 1′ in Inter-Verona(QUI le ultime di formazione)..

SITUAZIONE INTRICATA – La situazione attuale di Sensi non consente analisi semplicistiche: le sue condizioni fisiche non sono ottimali e anche per questo motivo Conte sta cercando di centellinare il suo impiego. Al tempo stesso, però, il tecnico nerazzurro lo ritiene un’arma importante e vorrebbe utilizzarlo in certe situazioni specifiche, come fatto col Cagliari, per rompere l’assedio dei rossoblu, schierando un centrocampo d’alta qualità.

FIDUCIA – Per Inter-Verona, Conte potrebbe lanciare qualche novità nell’undici titolare e Sensi si candida per una maglia da titolare. Christian Eriksen è uscito anzitempo contro lo Spezia, dopo il gol decisivo di Napoli, e il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di farlo rifiatare, rilanciando Sensi e mettendolo nuovamente alla prova.