Zenga: «Inter subisce? Controlla il gioco! Ma uscita da girone abbordabile»

Zenga – ex portiere dell’Inter -, intervenuto come ospite a “Campo Aperto” su Sky Sport 24, difende il collega Conte dalle critiche sul gioco nerazzurro, pur evidenziando l’unica nota stonata dell’attuale stagione

CONTROLLO DEL GIOCO – Anche Walter Zenga prende le difese nerazzurre spiegando il perché di tante critiche: «Vorrei dire una cosa. L’impresa – se così vogliamo chiamarla – nasce dall’eliminazione dal girone di Champions League che l’Inter normalmente avrebbe dovuto passare. Arrivando ultima in un gruppo “abbordabile” e uscendo completamente dall’Europa in quel momento, poteva essere una défaillance per il resto della stagione. Lì è stato bravo Antonio Conte a cambiare e anche a cambiare un filo il modo di giocare. A molti non è chiara la differenza tra la squadra che controlla il gioco e la squadra che lo subisce. Sono due cose completamente differenti. L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, una coppia di attaccanti al top in Europa per numero di gol fatti, ha vinto 12 partite di fila, ha 10 punti di vantaggio sulla seconda e non controlla il gioco? L’Inter controlla le partite abbondantemente». Questo il parere di Zenga sull’Inter di Conte.