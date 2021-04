Inter-Verona, all’andata ultimo esperimento di Conte: modulo inedito

All’andata col Verona, l’Inter si schierò dall’inizio con un modulo completamente inedito. Cosa che Conte non replicherà domenica (ore 20.45).

SORPRESA DI NATALE – L’andata tra Inter e Verona va in scena allo stadio Bentegodi il 23 dicembre. E Antonio Conte fa il più inatteso dei regali ai tifosi nerazzurri. Dopo aver messo in naftalina il 3-4-1-2, sfoderando nuovamente il 3-5-2, contro i gialloblu vara un modulo inedito. Sbalordendo i tifosi, ma probabilmente anche gli avversari.

TRIDENTE INEDITO – Nella gara di andata col Verona, l’Inter scese in campo con un 3-4-2-1. Nessuna sorpresa in difesa, e in un certo senso nemmeno a centrocampo. In mezzo ad Achraf Hakimi e Ashley Young si schierano Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. E davanti spunta un terzo incomodo tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Conte infatti mette in campo dal 1′ Ivan Perisic, come esterno destro della coppia alle spalle del numero 9. Una posizione che sbaraglia le aspettative di Ivan Juric, che fatica non poco a trovare contromisure.

SOLO CERTEZZE – Con ogni probabilità non vedremo nessuna sorpresa nella gara di domenica, nella trentatreesima giornata di Serie A. Conte ha un solo obiettivo in mente, e lo stesso dovrà essere per i giocatori. Si valuterà qualche cambio dell’ultimo minuto sulla base della condizione atletica dei singoli (Christian Eriksen, Perisic e Lautaro Martinez in primis), ma niente deroghe al piano gara.