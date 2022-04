Inter-Verona, Dzeko confermato dal 1′. Correa e Sanchez scalpitano – TS

Inter-Verona andrà in scena sabato alle 18. In attacco, senza Lautaro Martinez, Inzaghi si affiderà ancora una volta a Dzeko. In coppia con il bosniaco uno fra Correa e Sanchez

LE SCELTE – Inzaghi per Inter-Verona, dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato per raggiunto limite di ammonizioni. Per la sfida di San Siro, in programma sabato alle 18, secondo quanto riferito dal Tuttosport, il tecnico, in attacco, dovrebbe affidarsi ancora una volta ad Edin Dzeko. Al suo fianco agirà uno fra Joaquin Correa ed Alexis Sanchez. Per entrambi, scrive il quotidiano, potrebbe essere un’occasione per rimpinguare il bottino dei gol stagionali, in questo momento povero per entrambi rispetto alle attese di inizio stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini