VIDEO – Benzema umilia il Chelsea con un tris, poi Lukaku entra e sbaglia il gol

Benzema scrive un altro pezzo di storia, sua e del Real Madrid. Lo stesso non può dirsi di Lukaku, sempre più lontano dall’orbita Chelsea. La Champions League mette in scena due protagonisti nei ruoli opposti. Di seguito il video con gli highlights di Chelsea-Real Madrid commentati da Sky Sport

SUPER BENZEMA – A Londra il mattatore della serata è Karim Benzema, autore di una tripletta in Chelsea-Real Madrid (vedi articolo). L’attaccante francese in questa stagione sta trascinando praticamente da solo il Real Madrid, anche e soprattutto in campo internazionale. La prestazione offerta allo Stamford Bridge è l’ennesima perla di un’annata fin qui da incorniciare. Per un Benzema che illumina dal 1′ c’è un Romelu Lukaku (vedi articolo) che delude. Entrato nella ripresa, l’ex attaccante nerazzurro non sfrutta la prima grande occasione capitata sulla sua testa. E la sua testa continua a pensare all’Inter (vedi articolo). Il Chelsea lo sa. L’Inter pure. E questo Lukaku, ovviamente, non può rispondere sul campo a un Benzema in forma smagliante.

