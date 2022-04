Nunez segna ancora e si apre l’asta: Inter e Milan mollano presa?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida di sabato alle 18 contro il Verona di Igor Tudor. Una partita da dentro-fuori per i nerazzurri che devono assolutamente vincere per dar seguito alla vittoria dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Le voci sul calciomercato ovviamente restano e ai nerazzurri piace Darwin Nunez.

ASTA – L’Inter ha messo gli occhi, ormai da diverso tempo, sul giovane attaccante del Benfica Dawrin Nunez. Il gioiellino uruguaiano sta facendo parlare di sé per le sue prestazioni e anche per la sua continuità realizzata, ad esempio, in Champions League. Anche nel quarto di finale di andata contro il Liverpool, Nunez ha timbrato il cartellino e dunque le cifre per strapparlo al Benfica salgono di giorno in giorno. Stando a quanto scrive il quotidiano portoghese A Bola con le parole riportate da Sportmediaset, non solo Inter e Milan sono interessate all’attaccante con il club lusitano pronto ad avviare una vera e propria asta tra club di Liga, Premier League e Bundesliga. I nerazzurri hanno una situazione societaria ed economica particolare che ovviamente non permette aste o gioco al rilancio. Molleranno la presa?

Fonte: Sportmediaset