Inter-Venezia, clamoroso il rigore non fischiato su Dzeko: la moviola – CdS

Inter-Venezia, non benissimo l’esame San Siro per l’arbitro Marchetti che, secondo il Corriere dello Sport, perde un fallo in occasione dell’1-1 e un rigore clamoroso non concesso ai nerazzurri. Di seguito la moviola.

LA MOVIOLA – Inter-Venezia, parecchi errori da parte di Marchetti per la prima volta a San Siro. Secondo il quotidiano romano il primo grande errore è in occasione del primo gol nerazzurro: l’1-1 è preceduto da un fallo netto non fischiato, sbracciata di Dzeko ai danni di Modolo. Il secondo, grande errore, è il rigore clamoroso non concesso ai nerazzurri: Lezzerini travolge Dzeko in area di rigore e rigore non concesso. Il voto finale per l’arbitro secondo il Corriere dello Sport è 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna