Inter a valanga, Juventus di corto muso! Ma un’arma è da sfruttare − CdS

Domani Inter-Juventus. I nerazzurri, miglior attacco del campionato, si sfidano la Signora che è abbonata a vincere con un solo gol di scarto.

FILOSOFIE DIVERSE − Luci a San Siro. Domani Inter-Juventus. Prima contro seconda in tutto: in classifica, nei gol quelli subiti e nella classifica marcatori. Più scontro diretto di così non si può. A proposito di gol e di attacco, l’Inter sta sicuramente messa meglio. La Beneamata ha di gran lunga il miglior attacco dell’intero torneo con 50 reti in 21 partite, contro i 36 in 22 della Juventus. Alla banda di Simone Inzaghi piace vincere dominando le partite e segnando a valanga. L’Inter palleggia, aggredisce alta, attacca con tantissimi uomini l’area avversaria creando superiorità non con gli uno contro uno, bensì con le sovrapposizioni e le incursioni dei propri centrocampisti. La Juventus è più guardinga, aspetta l’avversario per poi ripartire velocemente. La squadra di Allegri ha vinta sei volte per 1-0 in questo campionato e addirittura 10 volte con un solo gol di scarto. Gli attacchi di entrambe sono tutt’altro che spuntati: Lautaro Martinez e Thuram hanno segnato in due il 56% dei gol totali dell’Inter con 28 reti complessive; quello della Juventus 22 con un peso del 61%. Se nella prima parte, Allegri vinceva con i gol dei difensori, ora prova a farlo anche con quelli di Vlahovic. A San Siro, domani sera l’Inter potrà sfruttare un’arma a suo favore: le conclusioni dalla distanza. La Juventus ne soffre (Baldanzi un esempio) e Calhanoglu insieme a Dimarco sono due specialisti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno